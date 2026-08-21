Жителям Подмосковья объяснили, как подать заявку на починку света во дворе
Подать заявку на восстановление освещения во дворе можно через мобильное приложение «Госуслуги. Дом». Об этом рассказали в пресс-службе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Заявки поступают в управляющую компанию. Для того, чтобы она взялась за починку фонаря, он должен быть расположен в границах участка многоквартирного дома.
«Преимуществом приложения является то, что статус заявки можно отслеживать в онлайн-режиме, а все обращения сохраняются в истории. Кроме того, есть возможность открыть коллективную заявку — тогда её увидят другие жильцы и смогут присоединиться. У таких обращений приоритет выше, чем у индивидуальных», — отмечается в сообщении.В министерстве добавили, что если фонарь находится вне участка дома, ответственность за него несёт муниципалитет. Тогда подать заявление на ремонт можно через сервис «Решаем вместе».