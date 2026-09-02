Одинцовский врач назвала гиподинамию фактором риска, равнозначным курению

02 сентября 2026, 11:45

оригинал А. Балкарова (Фото: пресс-служба Минздрава МО)

В условиях цифровизации и офисной работы движение становится не просто способом поддержания формы, а жизненно важным лекарством. Об этом заявила заведующая терапевтическим отделением поликлиники №1 Одинцовской больницы Алина Балкарова.





Она призвала оценить значимость регулярных физических нагрузок в жизни каждого. По данным Всемирной организации здравоохранения, недостаточная физическая активность занимает четвёртое место среди факторов риска смертности в мире. На её долю приходится 6% всех случаев смерти. Между тем каждый четвёртый житель планеты ведёт малоподвижный образ жизни.

«Низкая физическая активность – это самостоятельный фактор риска, равнозначный курению или ожирению. Если человек сидит более восьми часов в сутки, риск его ранней смерти повышается на 38%, даже если он трижды в неделю ходит в спортзал», – сказала врач-терапевт.

«Паркуйтесь дальше от входа, играйте с детьми в догонялки, танцуйте на кухне во время готовки, гуляйте по парку в быстром темпе. Для организма нет разницы, бежите ли вы по дорожке или активно копаете грядки на даче. Главное – пульс должен подняться выше базового уровня», – подчеркнула Балкарова.