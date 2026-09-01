В Подмосковье вступил в силу закон о рабочих квотах для многодетных родителей

01 сентября 2026, 11:05

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Закон о квотировании рабочих мест для женщин, получивших звание «Мать-героиня», и граждан, награждённых орденом «Родительская доблесть», вступил в силу в Московской области во вторник, 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.





Рабочие места людям, отмеченным за родительский труд, должны предоставлять на предприятиях со штатной численностью от 100 человек.





«Тема демографии и помощи семьям остаётся в фокусе внимания регионального парламента. Мы последовательно выстраиваем систему, в которой многодетный родитель получает конкретные социальные гарантии», — отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.