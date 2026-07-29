Одинцовский врач рассказал, кому не обойтись без медицинской реабилитации

29 июля 2026, 11:15

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Медицинская реабилитация необходима пациентам после травм и операций для восстановления здоровья, двигательной активности и качества жизни. Об этом заявил заведующий отделением реабилитации Одинцовской областной больницы Кирилл Прокопенко.





Реабилитация – это комплекс мероприятий, который помогает восстановить утраченные функции организма и быстрее вернуться к привычной жизни после болезни, травмы или операции.

«Медицинская реабилитация показана пациентам после травм любой степени тяжести и операций на позвоночнике, перенесённых заболеваний лёгких. Восстановление под наблюдением специалистов также необходимо людям с заболеваниями периферической нервной системы, дорсопатиями, остеохондрозом, при хронических заболеваниях дыхательной системы, сердечно-сосудистых заболеваниях и болезнях органов пищеварения. Помимо этого, обязательна реабилитация при постковидном синдроме. Имеются в виду слабость, одышка, нарушения сна, тревожность», – пояснил Прокопенко.