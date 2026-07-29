Одинцовский врач рассказал, кому не обойтись без медицинской реабилитации
Медицинская реабилитация необходима пациентам после травм и операций для восстановления здоровья, двигательной активности и качества жизни. Об этом заявил заведующий отделением реабилитации Одинцовской областной больницы Кирилл Прокопенко.
Реабилитация – это комплекс мероприятий, который помогает восстановить утраченные функции организма и быстрее вернуться к привычной жизни после болезни, травмы или операции.
«Медицинская реабилитация показана пациентам после травм любой степени тяжести и операций на позвоночнике, перенесённых заболеваний лёгких. Восстановление под наблюдением специалистов также необходимо людям с заболеваниями периферической нервной системы, дорсопатиями, остеохондрозом, при хронических заболеваниях дыхательной системы, сердечно-сосудистых заболеваниях и болезнях органов пищеварения. Помимо этого, обязательна реабилитация при постковидном синдроме. Имеются в виду слабость, одышка, нарушения сна, тревожность», – пояснил Прокопенко.Он подчеркнул, что для каждого пациента разрабатывают индивидуальную программу восстановления с учётом диагноза и состояния здоровья.
Попасть на реабилитацию несложно. Для этого нужно получить электронное направление по форме 057/у в поликлинике, к которой прикреплён пациент. После оформления направления проводится предварительная запись. Средний срок ожидания – до двух недель.