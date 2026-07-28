Подмосковные правоохранители назвали пятёрку крупнейших мошенничеств июня
Телефонные мошенники по-прежнему используют схемы с мнимыми сотрудниками правоохранительных органов и государственных ведомств, убеждая жителей Подмосковья переводить деньги, продавать имущество и передавать наличные курьерам. Такими наблюдениями поделились в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками ФСБ, Росфинмониторинга и других госструктур.
Так, в июне пенсионер из Клина утратил 18 530 000 рублей. Неизвестные несколько недель звонили ему, представляясь сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Под предлогом защиты накоплений они убедили мужчину снять деньги со счетов, продать автомобиль и передать наличные курьерам в Клину, Химках и Москве.
Безработная из Жуковского лишилась 13 000 000 рублей. Женщине тоже долго звонили под видом сотрудников госструктур, убеждая, что её деньги под угрозой мошеннических схем. Для их сохранения жертве нужно было передать сбережения курьеру. В итоге они были похищены.
Пенсионерка из Шатуры потеряла 12 250 000 рублей. Злоумышленники убедили женщину по телефону собрать личные сбережения, продать автомобиль, оформить кредит и передать деньги курьерам в Люберцах, Одинцове, Куровском и Шатуре.
У пожилой жительницы Королёва украли 11 734 760 рублей. Длительное время аферисты связывались с ней через мессенджер, представляясь сотрудниками ФСБ. Под предлогом защиты сбережений они убедили женщину перевести более 10,7 млн рублей на подконтрольные им счета, а затем передать наличные курьеру в Королёве.
Житель Черноголовки отдал мошенникам 8 965 000 рублей. Мужчине звонили через мессенджер псевдосотрудники правоохранительных органов. Они убедили жертву передать крупную сумму наличных неизвестному в Москве.
В ГУРБ напомнили, что сотрудники ФСБ, Росфинмониторинга, банков и других государственных органов не просят переводить деньги на некие «безопасные счета», продавать имущество или передавать наличные курьерам. При подобных звонках нужно немедленно прекратить разговор.
Читайте также: