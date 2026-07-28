Подмосковные правоохранители назвали пятёрку крупнейших мошенничеств июня

28 июля 2026, 20:32

оригинал Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Телефонные мошенники по-прежнему используют схемы с мнимыми сотрудниками правоохранительных органов и государственных ведомств, убеждая жителей Подмосковья переводить деньги, продавать имущество и передавать наличные курьерам. Такими наблюдениями поделились в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.