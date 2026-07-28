Организаторы Кубка Овечкина открыли бронирование билетов на финальный день

28 июля 2026, 20:04

оригинал А. Овечкин (Фото: пресс-служба Минспорта МО)

Открылось бронирование билетов на финальный день Кубка Овечкина по хоккею. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Посетить можно Матч звёзд и финальную игру турнира. Билеты бесплатные. Необходимо только пройти регистрацию на официальном сайте турнира. Билеты доступны по ссылке.

«Не покупайте билеты у посредников и на сторонних площадках, так как они могут оказаться недействительными. При бронировании более четырёх билетов дополнительные заявки могут блокироваться как действия перекупщиков. Билеты для посещения турнира нужны только на финальный день. В другие дни вход на матчи турнира – свободный», – сказали в пресс-службе.