Организаторы Кубка Овечкина открыли бронирование билетов на финальный день
Открылось бронирование билетов на финальный день Кубка Овечкина по хоккею. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Посетить можно Матч звёзд и финальную игру турнира. Билеты бесплатные. Необходимо только пройти регистрацию на официальном сайте турнира. Билеты доступны по ссылке.
«Не покупайте билеты у посредников и на сторонних площадках, так как они могут оказаться недействительными. При бронировании более четырёх билетов дополнительные заявки могут блокироваться как действия перекупщиков. Билеты для посещения турнира нужны только на финальный день. В другие дни вход на матчи турнира – свободный», – сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на ледовой арене «Мытищи» имени В.И. Шалимова 8 августа пройдёт финальный день главного детского хоккейного турнира страны – «Кубка Александра Овечкина». Кульминацией соревнований станет традиционный Матч звёзд. В нём примут участие легенды российского хоккея и действующие игроки НХЛ.