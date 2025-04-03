Одинцовскому округу передали девять школьных автобусов

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Девять автобусов для подвоза в школы детей из отдалённых населённых пунктов получил в собственность от Московской области Одинцовский городской округ, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«Автобусы марки ПАЗ на 31 место каждый поступили в распоряжение Успенской школы, Зареченской школы и школы «КвантУм» имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова. Всего на новых автобусах к месту учёбы смогут подвозить более 560 школьников», — говорится в сообщении.В частности, школе «КвантУм» передали пять автобусов, а Зареченской и Успенской школам — по два.
Всего с начала года министерство имущественных отношений Московской области оформило передачу 47 школьных автобусов в собственность муниципалитетов региона.
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Лев Каштанов