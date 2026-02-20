Строительство футбольной базы в Химках завершат в 2028 году
Футбольный учебно-тренировочный комплекс строят в деревне Мышецкое городского округа Химки. Сдать объект в эксплуатацию должны в сентябре 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
В настоящее время продолжается начальный этап работ.
«Заключены все договоры по технологическому присоединению объекта к сетям водоснабжения. На площадку завезли технику — буровую и экскаватор. Ведётся устройство шпунтового ограждения котлована и подпорной стены», — казал глава областного Минстройкомплекса Александр Туровский.В состав базе войдут четыре футбольных поле, в том числе одно с искусственным покрытием, жилой корпус на 160 мест со спортивным залом и медцентром, а также своя инженерная инфраструктура — водозаборный узел, котельная и трансформаторная подстанция.