В Королеве начали строить школу на 1100 мест в ЖК «Золотые ворота»
В подмосковном Королеве стартовали подготовительные работы к строительству новой школы на 1100 мест в жилом комплексе «Золотые ворота». Подрядчик уже приступил к демонтажу старых конструкций на территории будущего объекта. Об этом сообщили в Минстрое Московской области.
Вокруг школы создадут спортивное ядро и зоны отдыха, чтобы можно было проводить общешкольные мероприятия на открытом воздухе.
«Согласно техзаданию, в здании общей площадью 13 000 м² разместят учебные классы и мастерские, актовый и спортивный залы, информационно-библиотечный центр, столовую, а также медкабинет и административные помещения», — рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.Строительство планируют завершить к 2028 году. Работы ведут по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».