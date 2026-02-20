Достижения.рф

В Королеве начали строить школу на 1100 мест в ЖК «Золотые ворота»

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В подмосковном Королеве стартовали подготовительные работы к строительству новой школы на 1100 мест в жилом комплексе «Золотые ворота». Подрядчик уже приступил к демонтажу старых конструкций на территории будущего объекта. Об этом сообщили в Минстрое Московской области.



Вокруг школы создадут спортивное ядро и зоны отдыха, чтобы можно было проводить общешкольные мероприятия на открытом воздухе.

«Согласно техзаданию, в здании общей площадью 13 000 м² разместят учебные классы и мастерские, актовый и спортивный залы, информационно-библиотечный центр, столовую, а также медкабинет и административные помещения», — рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.
Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области
Строительство планируют завершить к 2028 году. Работы ведут по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0