В Королеве начали строить школу на 1100 мест в ЖК «Золотые ворота»

20 февраля 2026, 12:46

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В подмосковном Королеве стартовали подготовительные работы к строительству новой школы на 1100 мест в жилом комплексе «Золотые ворота». Подрядчик уже приступил к демонтажу старых конструкций на территории будущего объекта. Об этом сообщили в Минстрое Московской области.





Вокруг школы создадут спортивное ядро и зоны отдыха, чтобы можно было проводить общешкольные мероприятия на открытом воздухе.



«Согласно техзаданию, в здании общей площадью 13 000 м² разместят учебные классы и мастерские, актовый и спортивный залы, информационно-библиотечный центр, столовую, а также медкабинет и административные помещения», — рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.