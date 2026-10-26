ОЭЗ «Дубна» признали «Территорией заботы о человеке» в рейтинге устойчивого развития

26 октября 2026, 10:28

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

ОЭЗ «Дубна» взяла особую номинацию IV рейтинга устойчивого развития особых экономических зон России. Подмосковная площадка получила награду «Территория заботы о человеке», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





В этом году ОЭЗ подписала соглашение с АНО «Общественный капитал» о развитии устойчивых практик.



Практики устойчивого развития в ОЭЗ «Дубна» включают экологические и социальные проекты. Так, с 2022 года в особой экономической зоне высадили более 4500 деревьев и кустарников, работают три локальных очистных сооружения. Очищенную воду повторно используют для технических нужд. Помимо этого, управляющая компания участвует в сохранении водных биоресурсов, снижает воздействие предприятий на окружающую среду.



Кроме того, ОЭЗ улучшает условия труда, развивает инфраструктуру для сохранения и укрепления здоровья работников предприятий.

«Для нас устойчивое развитие – это забота о людях. Поэтому вместе с производственной инфраструктурой мы развиваем условия для комфортной жизни, отдыха и сбережения здоровья сотрудников. На территории ОЭЗ работают ресторан, отель, площадка для воркаута и цифровой здравпункт», – рассказал гендиректор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев.