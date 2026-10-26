Загруженность дорог в Московской области утром 26 октября составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла из десяти возможных оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 26 октября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы отмечаются на 13 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом наблюдаются на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Можайское, Минское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.На дорогах Подмосковья сегодня утром насчитали более 1,1 млн машин. Это на 8,4% больше, чем в среднем в прошлом месяце.