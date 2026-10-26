Преподавательницу Павлово-Посадской музыкальной школы поздравили с 80-летием
Педагог Павлово-Посадской музыкальной школы Ирина Александровна Бабаянц отметила 80-летний юбилей. С праздником её поздравили временно исполняющий полномочия главы округа Михаил Криворучко, депутат Мособлдумы Максим Коркин и председатель окружного Совета депутатов Роман Тикунов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ирина Александровна закончила Гнесинку и более 60 лет проработала в Павлово-Посадской музыкальной школе, из которых свыше 30 лет возглавляла учебную часть.
«Коллеги и ученики знают Ирину Александровну как чуткого мудрого наставника, в чьем сердце сочетаются высокая требовательность мастера и безграничная любовь к детям», — говорится в сообщении.Творческие коллективы под её руководством выступают на всероссийских и международных мероприятиях, а созданный по инициативе Ирины Александровны хор мальчиков стал настоящей визитной карточкой музыкальной школы.