В Подмосковье нашли грибника, больше суток проплутавшего по лесу
41-летний мужчина отправился за грибами в лес у деревни Носово Волоколамского округа и заблудился. Его поиски продолжались больше суток. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Родственники мужчины позвонили в единую службу экстренных вызовов «Система-112» днём в пятницу, 23 октября. Они рассказали, что грибник ушёл в лес в пять утра и до сих пор не вернулся.
«В поисках участвовали работники Мособлпожспаса и волонтёры «ЛизаАлерт». Ситуация осложнялась тем, что мужчина не взял с собой телефон, так что возможности связаться с ним и уточнить геолокацию не было. Спасатели прочёсывали квадрат за квадратом и подавали звуковые сигналы», — говорится в сообщении.Обнаружить мужчину удалось только 24 октября. По счастью, он не пострадал и в помощи врачей не нуждался. Грибника доставил домой.