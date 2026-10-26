В Подмосковье нашли грибника, больше суток проплутавшего по лесу

26 октября 2026, 09:47

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

41-летний мужчина отправился за грибами в лес у деревни Носово Волоколамского округа и заблудился. Его поиски продолжались больше суток. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





Родственники мужчины позвонили в единую службу экстренных вызовов «Система-112» днём в пятницу, 23 октября. Они рассказали, что грибник ушёл в лес в пять утра и до сих пор не вернулся.





«В поисках участвовали работники Мособлпожспаса и волонтёры «ЛизаАлерт». Ситуация осложнялась тем, что мужчина не взял с собой телефон, так что возможности связаться с ним и уточнить геолокацию не было. Спасатели прочёсывали квадрат за квадратом и подавали звуковые сигналы», — говорится в сообщении.