ОЭЗ Московской области с начала года пополнили пять резидентов
Пять компаний с начала года получили статус резидентов особых экономических зон Подмосковья. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В 2025 году по два новых резидента появились в ОЭЗ «Дубна» и ОЭЗ «Исток». Одна компания стала резидентом ОЭЗ «Ступино Квадрат». А один из действующих резидентов ОЭЗ «Дубна» заявил инвестпроект по расширению мощностей. Суммарный объем заявленных инвестиций в эти проекты достиг 2,9 млрд рублей», – рассказала зампред.Зиновьева добавила, что реализация заявленных инвестиционных проектов позволит создать на территории региона 530 рабочих мест
Суммарное количество резидентов особых экономических зон Московской области выросло до 219. Крупнейшей площадкой не только в регионе, но и в стране остается ОЭЗ «Дубна». Там сейчас числятся 162 резидента.