В программу «Недвижимость за 1 рубль» включили объекты культурного наследия

29 мая 2025, 20:19

оригинал Фото: пресс-служба ГУ культурного наследия МО

В Подмосковье расширили программу «Недвижимость за 1 рубль». Теперь по льготной цене инвесторы могут арендовать и объекты культурного наследия, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.





Программа была запущена в Московской области два года назад по инициативе губернатора Андрея Воробьёва. По ней предприниматели могут взять в аренду по льготной ставке в 1 рубль помещения, находящиеся в муниципальной собственности. На инвестиционном портале Подмосковья можно не только подобрать недвижимость, но и сразу подать заявку на её получение.



«Программа позволяет инвесторам получить помещение или здание в льготную аренду на длительный срок. Предприниматели активно пользуются поддержкой – объём заявленных инвестиций в бизнес-проекты на площадях, полученных в её рамках, составляет 1,4 млрд рублей. Запуск проектов позволит создать более 1,1 тыс. рабочих мест. Всего предпринимателям передано около 65 тыс. кв. м.», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.