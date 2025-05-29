В программу «Недвижимость за 1 рубль» включили объекты культурного наследия
В Подмосковье расширили программу «Недвижимость за 1 рубль». Теперь по льготной цене инвесторы могут арендовать и объекты культурного наследия, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
Программа была запущена в Московской области два года назад по инициативе губернатора Андрея Воробьёва. По ней предприниматели могут взять в аренду по льготной ставке в 1 рубль помещения, находящиеся в муниципальной собственности. На инвестиционном портале Подмосковья можно не только подобрать недвижимость, но и сразу подать заявку на её получение.
«Программа позволяет инвесторам получить помещение или здание в льготную аренду на длительный срок. Предприниматели активно пользуются поддержкой – объём заявленных инвестиций в бизнес-проекты на площадях, полученных в её рамках, составляет 1,4 млрд рублей. Запуск проектов позволит создать более 1,1 тыс. рабочих мест. Всего предпринимателям передано около 65 тыс. кв. м.», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.По её словам, на инвестпортале Подмосковья по программе «Недвижимость за 1 рубль» доступно порядка 150 объектов. Включение в этот список объектов культурного наследия позволит расширить предложение по льготной аренде для бизнеса.
На региональном инвестпортале можно арендовать, например, «Присутственные места VXIII-XIX в.в.», «Торговые ряды XIX в.», расположенные в Кашире, «Дом жилой купца Харитонова с торговыми лавками 1906 года», который находится в Талдоме, и многое другое.