В ОЭЗ «Дубна» будут выпускать новый препарат для лечения заболеваний крови
В Подмосковье будут выпускать новое лекарство для лечения заболеваний крови. Его зарегистрировал резидент особой экономической зоны «Дубна» – компания «ПСК Фарма», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Регистрационное удостоверение получил элтромбопаг. Это уже восьмой препарат подмосковного производителя с показаниями в гематологии.
«Средство включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Оно пополнит портфель компании для лекарственного обеспечения льготников. Препарат будет выпускать на собственных производственных мощностях «ПСК Фарма» в ОЭЗ «Дубна» в форме таблеток, покрытых оболочкой», – пояснили в ведомстве.В прошлом году объём рынка России госзакупок элтромбопага составил 42 тыс. упаковок. Как подчеркнула гендиректор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро, производственные мощности компании позволяют полностью удовлетворить спрос на лекарство.