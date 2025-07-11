В ОЭЗ «Дубна» будут выпускать новый препарат для лечения заболеваний крови

11 июля 2025, 14:39

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье будут выпускать новое лекарство для лечения заболеваний крови. Его зарегистрировал резидент особой экономической зоны «Дубна» – компания «ПСК Фарма», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.





Регистрационное удостоверение получил элтромбопаг. Это уже восьмой препарат подмосковного производителя с показаниями в гематологии.

«Средство включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Оно пополнит портфель компании для лекарственного обеспечения льготников. Препарат будет выпускать на собственных производственных мощностях «ПСК Фарма» в ОЭЗ «Дубна» в форме таблеток, покрытых оболочкой», – пояснили в ведомстве.