В Подмосковье стартует приём заявок на грант в 10 млн рублей для учёных

11 июля 2025, 20:57

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Московской области 14 июля начнётся приём заявок для участия в конкурсе на получение грантов в сферах науки, технологий, техники и инноваций. Финансовую поддержку будут предоставлять на реализацию особо значимых для региона проектов, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.







«Для помощи в реализации подобных проектов на конкурсной основе предоставляется грант размером 10 млн рублей. Подать заявку на его получение можно до 17 августа включительно», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.