В Подмосковье стартует приём заявок на грант в 10 млн рублей для учёных
В Московской области 14 июля начнётся приём заявок для участия в конкурсе на получение грантов в сферах науки, технологий, техники и инноваций. Финансовую поддержку будут предоставлять на реализацию особо значимых для региона проектов, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
«Для помощи в реализации подобных проектов на конкурсной основе предоставляется грант размером 10 млн рублей. Подать заявку на его получение можно до 17 августа включительно», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Условия получения гранта – регистрация организации на территории Московской области и минимальный размер софинансирования проекта грантополучателем 20% от суммы гранта.
Подробнее о конкурсе и условиях участия можно узнать по ссылке. Подать заявку можно через электронные платформы документооборота. Получить дополнительные консультации возможно по телефону +7 (495) 136-99-09.