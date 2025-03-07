Офисы МосОблЕИРЦ закроются 7 марта на час раньше

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Режим работы клиентских офисов МосОблЕИРЦ изменится на этой неделе в связи с Международным женским днём, об этом жителей Московской области предупредили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
«В предпраздничную пятницу, 7 марта, клиентские офисы закроются на час раньше. В субботу, 8 марта, все клиентские офисы будут закрыты. 9 марта они также не будут работать, так как воскресенье — выходной день», — говорится в сообщении.С 10 марта все клиентские офисы МосОблЕИРЦ вернутся к обычному графику работы.
Жителям региона также напомнили, что контактный центр МосОблЕИРЦ работает ежедневно без выходных и праздников с 8 утра до 20:00, звонки принимаются по телефону: 8-499-444-01-00. А оплатить коммунальные счета можно онлайн — через официальный сайт или мобильное приложение МосОблЕИРЦ.
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Лев Каштанов