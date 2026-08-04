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Офтальмолог Егоров предупредил о рисках для здоровья от солнечных очков

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Солнечные очки защищают здоровье глаз, но если подобрать этот аксессуар неправильно, его ношение может вызвать головную боль и даже повреждение хрусталика и сетчатки. Об этом рассказал заведующий амбулаторным хирургическим офтальмологическим отделением Подольской больницы, профессор, доктор медицинских наук Алексей Егоров, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.



Главным отличием качественных очков является защита от ультрафиолетового излучения.

«Темные линзы расширяют зрачок, поэтому если ультрафиолет проникает сквозь стёкла, в глаз его попадает даже больше, чем без очков. Поэтому главное — не цвет линз, а наличие защиты UV400: она обеспечивает защиту от ультрафиолета на 100%», — сказал Егоров.
Он также отметил, что линзы не должны создавать оптические искажения — от них может разболеться голова. А оправу следует подбирать удобную, хорошо закрывающую глаза.

«Солнцезащитные очки лучше покупать в оптиках или у проверенных производителей», — подчеркнул эксперт.
Егоров добавил, что никаких ограничений по времени на ношение солнечных очков не существует. Особенно важно использовать их летом у воды, чтобы защититься от слепящих бликов, и зимой при ярком снежном покрове.
Лев Каштанов

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