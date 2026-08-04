Офтальмолог Егоров предупредил о рисках для здоровья от солнечных очков

04 августа 2026, 13:33

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Солнечные очки защищают здоровье глаз, но если подобрать этот аксессуар неправильно, его ношение может вызвать головную боль и даже повреждение хрусталика и сетчатки. Об этом рассказал заведующий амбулаторным хирургическим офтальмологическим отделением Подольской больницы, профессор, доктор медицинских наук Алексей Егоров, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.





Главным отличием качественных очков является защита от ультрафиолетового излучения.





«Темные линзы расширяют зрачок, поэтому если ультрафиолет проникает сквозь стёкла, в глаз его попадает даже больше, чем без очков. Поэтому главное — не цвет линз, а наличие защиты UV400: она обеспечивает защиту от ультрафиолета на 100%», — сказал Егоров.

«Солнцезащитные очки лучше покупать в оптиках или у проверенных производителей», — подчеркнул эксперт.