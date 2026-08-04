Любителям арбуза назвали безопасную дозу ягоды

04 августа 2026, 12:51

Нутрициолог Ионова: съесть 300 граммов арбуза за один раз безопасно для здоровья

Фото: istockphoto/marketlan

Нутрициолог Марина Ионова назвала безопасные нормы потребления арбуза и дыни. Об этом 3 августа пишет KP.RU.