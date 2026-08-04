Любителям арбуза назвали безопасную дозу ягоды
Нутрициолог Марина Ионова назвала безопасные нормы потребления арбуза и дыни. Об этом 3 августа пишет KP.RU.
По словам эксперта, здоровый взрослый человек без вреда для здоровья может съедать за один раз до 300 граммов арбузной мякоти, а максимально допустимая порция составляет 500 граммов. Превышение этого объема, предупредила специалист, создает избыточную нагрузку на поджелудочную железу из-за высокого содержания сахара и заставляет почки работать в усиленном режиме.
Аналогичные ограничения действуют и для дыни: ее рекомендованная разовая порция — 250-350 граммов. Превышение этих значений также может негативно сказаться на самочувствии.
Кроме того, Ионова посоветовала употреблять обе бахчевые культуры исключительно в первой половине дня. При переносе десерта на вечернее время организм будет вынужден перерабатывать большой объем жидкости в ночные часы, что помешает полноценному отдыху и восстановлению во сне. В результате на следующее утро не исключено появление отеков.
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