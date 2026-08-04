В Подмосковье на 16% увеличилось число бригад скорой помощи
Количество бригад скорой медицинской помощи в Московской области выросло за последние три года с 545 до 633. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Развитие скоропомощной службы является одним из важных направлений работы областных властей.
«На скорую помощь ежедневно ложится высокая нагрузка, поэтому мы уделяем особое внимание развитию и укреплению кадрового состава этого направления здравоохранения. За три года в Подмосковье бригад стало больше на 16%. Благодаря этому удается повышать доступность экстренной медицинской помощи», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Привлекать медиков в Подмосковье помогает комплекс мер поддержки, включающий различные выплаты и социальную ипотеку.