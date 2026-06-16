ОГЭ по семи предметам написали более 57 000 подмосковных школьников

16 июня 2026, 22:22

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Подмосковье 16 июня свыше 57 000 школьников написали Основной государственный экзамен по семи предметам – географии, информатике, биологии, литературе, химии и физике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.