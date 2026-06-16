ОГЭ по семи предметам написали более 57 000 подмосковных школьников
В Подмосковье 16 июня свыше 57 000 школьников написали Основной государственный экзамен по семи предметам – географии, информатике, биологии, литературе, химии и физике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
В Подмосковье организовали 506 пунктов проведения экзаменов. За ходом их сдачи там следили более 1000 общественных наблюдателей.
Свои результаты участники ОГЭ смогут узнать не позднее 30 июня. Для тех, кто не смог присутствовать на экзамене по уважительной причине, предусмотрены резервные даты – 3 и 6 июля.
Как отметили в министерстве, следующие экзамены в рамках основного периода ОГЭ пройдут 19 июня. Девятиклассникам предстоит сдать обществознание, географию, информатику, биологию, историю, химию и физику.
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