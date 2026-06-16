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«Оптимальны»: преподаватель оценил сроки проверки ЕГЭ

Преподаватель Никитин: действующие сроки проверки ЕГЭ являются оптимальными
Фото: iStock/sengchoy

Действующие сроки проверки ЕГЭ являются оптимальными. Так считает преподаватель, эксперт по подготовке к ЕГЭ Дмитрий Никитин.



Напомним, в июне одиннадцатиклассники пишут единый государственный экзамен, результаты которого определят их дальнейший образовательный путь. Результаты приходится ждать порядка двух недель.

«Приемная кампания начинается после получения результатов. Сама процедура проверки — сложный многоуровневый процесс, ускорение которого может привести к потере объективности оценки ответов», — пояснил Никитин в разговоре с Общественной Службой Новостей.

В этой связи эксперт отметил, что нынешние сроки проверки ЕГЭ являются оптимальными и сокращать их не нужно, несмотря на психологическую тяжесть у родителей и школьников от длительного ожидания.
Элина Позднякова

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