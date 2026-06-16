«Оптимальны»: преподаватель оценил сроки проверки ЕГЭ
Преподаватель Никитин: действующие сроки проверки ЕГЭ являются оптимальными
Действующие сроки проверки ЕГЭ являются оптимальными. Так считает преподаватель, эксперт по подготовке к ЕГЭ Дмитрий Никитин.
Напомним, в июне одиннадцатиклассники пишут единый государственный экзамен, результаты которого определят их дальнейший образовательный путь. Результаты приходится ждать порядка двух недель.
«Приемная кампания начинается после получения результатов. Сама процедура проверки — сложный многоуровневый процесс, ускорение которого может привести к потере объективности оценки ответов», — пояснил Никитин в разговоре с Общественной Службой Новостей.
В этой связи эксперт отметил, что нынешние сроки проверки ЕГЭ являются оптимальными и сокращать их не нужно, несмотря на психологическую тяжесть у родителей и школьников от длительного ожидания.