Ограничение движения на 26 км трассы М-9 «Балтия» с 24 сентября
В Красногорске на 26-м километре федеральной трассы М-9 «Балтия» с 24 сентября будет ограничено движение. Причина — ремонт водопропускной трубы, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».
Работы затронут две полосы Новорижского шоссе. Водителям рекомендуют быть внимательными, соблюдать требования временных дорожных знаков и скоростной режим, а еще заранее планировать пути объезда.
Учитывая высокую интенсивность трафика на данном участке, дорожные службы приложат все усилия для завершения ремонта в кратчайшие сроки – в течение 14 календарных дней.
Водопропускная труба является важным элементом дорожной инфраструктуры. Она обеспечивает отвод воды и предотвращает размывание дорожного полотна.
