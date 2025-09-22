Ограничение движения на 26 км трассы М-9 «Балтия» с 24 сентября

22 сентября 2025, 19:06

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Красногорске на 26-м километре федеральной трассы М-9 «Балтия» с 24 сентября будет ограничено движение. Причина — ремонт водопропускной трубы, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».