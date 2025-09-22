Достижения.рф

Ограничение движения на 26 км трассы М-9 «Балтия» с 24 сентября

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Красногорске на 26-м километре федеральной трассы М-9 «Балтия» с 24 сентября будет ограничено движение. Причина — ремонт водопропускной трубы, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».



Работы затронут две полосы Новорижского шоссе. Водителям рекомендуют быть внимательными, соблюдать требования временных дорожных знаков и скоростной режим, а еще заранее планировать пути объезда.

Учитывая высокую интенсивность трафика на данном участке, дорожные службы приложат все усилия для завершения ремонта в кратчайшие сроки – в течение 14 календарных дней.

Водопропускная труба является важным элементом дорожной инфраструктуры. Она обеспечивает отвод воды и предотвращает размывание дорожного полотна.

Ирина Паршина

