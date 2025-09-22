В Подмосковье оптимизировали работу пяти светофоров в трёх округах

22 сентября 2025, 13:59

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Режим переключения пяти светофоров оптимизировали на минувшей неделе в Московской области. Работы провели на территории трёх округов — в Ленинском, Домодедове и Чехове. Информацию об этом пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры разместила в соцсетях ведомства.





Корректировки светофоров помогают увеличить пропускную способность дорог и перекрёстков на десять-пятнадцать процентов.





«В городе Чехов изменения внесли в работу светофора на пересечении улиц Заводская и Чехова. Теперь там есть утренний, дневной и вечерний режим переключений. А Домодедове для борьбы с заторами скорректировали работу трёх светофоров на Промышленной улице», — говорится в сообщении.