В Подмосковье оптимизировали работу пяти светофоров в трёх округах
Режим переключения пяти светофоров оптимизировали на минувшей неделе в Московской области. Работы провели на территории трёх округов — в Ленинском, Домодедове и Чехове. Информацию об этом пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры разместила в соцсетях ведомства.
Корректировки светофоров помогают увеличить пропускную способность дорог и перекрёстков на десять-пятнадцать процентов.
«В городе Чехов изменения внесли в работу светофора на пересечении улиц Заводская и Чехова. Теперь там есть утренний, дневной и вечерний режим переключений. А Домодедове для борьбы с заторами скорректировали работу трёх светофоров на Промышленной улице», — говорится в сообщении.Кроме того, в посёлке Развилка Ленинского округа на пересечении Проектируемых проездов 5538 и 5539 организовали круговое движение и перевели светофор в режим жёлтого мигания.
Минтранс Подмосковья регулярно публикует в своих соцсетях — Telegram-канале «Дороги и транспорт МО» и странице «ВКонтакте» — различную актуальную информацию. Она касается строительства и ремонта дорог, оптимизации схем движения, временных перекрытий, а также изменения погодных условий в регионе.