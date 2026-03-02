Охранник, сброшенный Киркоровым со сцены, изменил исковые требования к певцу
В Красногорском городском суде состоялось заседание по иску охранника Александра Короткого к Филиппу Киркорову о взыскании с исполнителя морального, имущественного вреда, а также расходов по оплате госпошлины.
Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Подмосковья.
Короткий является сотрудником АО «Крокус Интернешнл». В исковом заявлении он просил взыскать с Киркорова компенсацию имущественного вреда на 77 500 рублей. Это утраченный заработок в связи с нахождением на больничном. Помимо этого, истец просил компенсировать моральной вред в связи с ущербом для здоровья, полученным в результате падения со сцены 27 сентября 2023 года на концерте Ани Лорак в зале «Крокус Сити Холл». Размер компенсации он оценил в 2,3 млн рублей.
Со слов Короткого, Киркоров столкнул его со сцены. Из-за падения мужчина получил травму.
На судебном заседании истец отказался от части требования – о взыскании компенсации имущественного вреда. В связи с этим производство по делу в этой части прекратили.
Суд объявил перерыв до 16 марта.
