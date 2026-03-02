Охранник, сброшенный Киркоровым со сцены, изменил исковые требования к певцу

02 марта 2026, 18:22

оригинал Фото: t.me/Mos_obl_sud

В Красногорском городском суде состоялось заседание по иску охранника Александра Короткого к Филиппу Киркорову о взыскании с исполнителя морального, имущественного вреда, а также расходов по оплате госпошлины.