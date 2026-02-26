«Деньги на театр»: Экс-возлюбленная сына Кадышевой судится с ним из-за миллионов

26 февраля 2026, 16:25

Тверской суд Москвы огласил дату рассмотрения иска о долге к сыну Кадышевой

Надежда Кадышева (Фото: Instagram* @kadishevaru)

Тверской районный суд Москвы назначил на 23 марта 2026 года открытое заседание по иску Дарьи Де Батс к сыну певицы Надежды Кадышевой, Григорию Костюку, о взыскании задолженности по договору займа.





Как сообщили «NEWS.ru» в столичных судах общей юрисдикции, владелица пиар-агентства Де Батс требовала от Костюка возврата долга. По её словам, когда они состояли в отношениях, директор театра «Золотое кольцо» брал у неё деньги «на развитие театра», но после расставания вернул лишь часть суммы.



Расписок Костюк не оставлял. Иск о взыскании 4 684 230 рублей и пени суд зарегистрировал 3 февраля. Досудебное урегулирование результата не принесло — ответчик на контакт не пошёл.

«Сейчас я не готова давать комментарии, после суда, чтобы Григорий не перевернул мои слова в свою пользу. Я очень рассчитываю на своего адвоката», — высказалась Дарья.