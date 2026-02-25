Полицейские получили реальные сроки за кражу 10 млн руб из багажа пассажиров в Подмосковье
Полицейские, служившие в линейном управлении МВД в аэропорту Домодедово, получили реальные сроки за хищение денег из багажа пассажиров. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Московской области.
Домодедовский городской суд признал их виновными по статьям о краже в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. По материалам дела, во время дежурства они узнали о двух чемоданах граждан Кыргызстана с рейса Москва — Бишкек, которые таможня не допустила к отправке. В каждом находилось по 40 млн рублей. После досмотра багаж поместили в комнату невостребованных вещей.
Следствие установило, что Петров и Терентьев тайно забрали из одного чемодана 10 млн рублей. Суд назначил обоим по 7,5 года колонии общего режима, штраф по 500 тыс. рублей и запрет на работу в правоохранительных органах сроком на 2,5 года.
