Солнечногорску передали из федеральной собственности здание бывшего магазина
Неиспользуемое здание магазина на улице Баранова в Солнечногорске передали в собственность округа в рамках взаимодействия Минобороны России и Минимущества Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.
Ранее здание входило в состав одного из военных городков региона.
«Несколько лет назад усилиями министерств и окружных администраций муниципалитетам Московской области передали основные активы бывших военных городков — земельные участки, дома, социальные и другие объекты. Сейчас продолжаются единичные передачи», — отметил глава Минмособлимущества Тихон Фирсов.Он добавил, что в прошлом году Минобороны РФ передало девяти подмосковным округам — Одинцовскому, Щёлкову, Чехову, Ступину, Солнечногорску, Подольску, Молодёжному, Домодедову и Балашихе — 50 капитальных построек и 19 земельных участков общей площадью 20 гектаров.