Солнечногорску передали из федеральной собственности здание бывшего магазина

18 февраля 2026, 18:09

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

Неиспользуемое здание магазина на улице Баранова в Солнечногорске передали в собственность округа в рамках взаимодействия Минобороны России и Минимущества Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.





Ранее здание входило в состав одного из военных городков региона.





«Несколько лет назад усилиями министерств и окружных администраций муниципалитетам Московской области передали основные активы бывших военных городков — земельные участки, дома, социальные и другие объекты. Сейчас продолжаются единичные передачи», — отметил глава Минмособлимущества Тихон Фирсов.