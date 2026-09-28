Окна в повреждённых БПЛА домах Солнечногорска установят к середине октября

28 сентября 2026, 10:15

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Окна в домах Солнечногорска, повреждённых в результате атак беспилотников, установят к середине октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Сейчас подрядная организация почти закончила замену окон в доме №30 по ул. Банковской. Помимо этого, работы идут в соседних домах, которые были повреждены осколками и взрывной волной. Они расположены по адресам: Военный городок, 11, ул. Банковская, 26 и ул. Баранова, 35.

«Завершить установку окон планируется к середине октября, однако окончательные сроки зависят от оперативности предоставления доступа в квартиры жильцов», – пояснил заместитель главы городского округа Солнечногорск Никита Иванов.