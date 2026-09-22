Воробьёв поручил восстановить все дома в Подмосковье, повреждённые БПЛА

22 сентября 2026, 15:43

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области постоянно проводят капремонт многоквартирных домов и лифтового оборудования. Сейчас это особенно актуально в связи с атаками беспилотников и повреждениями зданий. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на совещании с членами регионального правительства и главами округов.





Он напомнил о необходимости восстанавливать поврежденные здания и обеспечивать стабильную работу лифтов.

«Тема капремонта особенно важна на фоне последствий атак БПЛА. Работы по предотвращению атак и устранению их последствий также ведут военные. Наша задача – поставить на ноги все многоквартирные дома и объекты индивидуального жилищного строительства, уделить людям внимание, ответить на вопросы по личному транспорту. Всё это требует коммуникации», – подчеркнул Воробьёв.