Воробьёв поручил восстановить все дома в Подмосковье, повреждённые БПЛА
В Московской области постоянно проводят капремонт многоквартирных домов и лифтового оборудования. Сейчас это особенно актуально в связи с атаками беспилотников и повреждениями зданий. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на совещании с членами регионального правительства и главами округов.
Он напомнил о необходимости восстанавливать поврежденные здания и обеспечивать стабильную работу лифтов.
«Тема капремонта особенно важна на фоне последствий атак БПЛА. Работы по предотвращению атак и устранению их последствий также ведут военные. Наша задача – поставить на ноги все многоквартирные дома и объекты индивидуального жилищного строительства, уделить людям внимание, ответить на вопросы по личному транспорту. Всё это требует коммуникации», – подчеркнул Воробьёв.Губернатор также поручил рассмотреть ситуацию с эксплуатацией лифтов в многоквартирных домах.
По его словам, стабильная работа оборудования напрямую зависит от наличия у обслуживающих организаций необходимых ресурсов, запчастей и возможности регулярно проводить техническое обслуживание.
Ранее глава региона сообщил, что в Московской области начали восстанавливать жильё, поврежденное при последних атаках украинских дронов.
Как рассказал Воробьёв, специалисты обходят квартиры и фиксируют повреждения. В первую очередь речь идёт о восстановлении остекления. Губернатор дал соответствующие поручения Фонду капитального ремонта и главам муниципалитетов.