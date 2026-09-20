В Новых Котельниках восстанавливают дом после атаки БПЛА
В результате атаки беспилотника на дом № 16 в микрорайоне Новые Котельники повреждены квартиры и фасад, идёт восстановление. Сильные повреждения получили квартиры №217, 216 и 218, а также фасад здания, сообщает Фонд капитального ремонта Московской области.
Переселение жителей трёх пострадавших квартир запланировано силами ОМСУ.
Инженерные системы и лифтовое оборудование повреждены. Лифты отключены до полного восстановления, ориентировочный срок — 30 сентября (2-й подъезд). Жители проинформированы Администрацией и управляющей компанией.
По состоянию на 19:00 холодное и горячее водоснабжение, а также водоотведение запущены по первой зоне — до 12-го этажа. Выполнен дополнительный обход пострадавших квартир, жителям предоставлена питьевая вода. Людям предложено размещение в гостинице или общежитии — на выбор.
Тепловой контур будет закрыт сегодня до 23:00. Работы ведут силы УК и подрядной организации — 18 человек.
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