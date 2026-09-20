В Новых Котельниках восстанавливают дом после атаки БПЛА

20 сентября 2026, 19:42

оригинал Фото: istockphoto/Serhiy Stakhnyk

В результате атаки беспилотника на дом № 16 в микрорайоне Новые Котельники повреждены квартиры и фасад, идёт восстановление. Сильные повреждения получили квартиры №217, 216 и 218, а также фасад здания, сообщает Фонд капитального ремонта Московской области.