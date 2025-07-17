Около 1 тыс. молодых людей пришли на встречу с бизнесменом Арменом Бениаминовым
Вице-президент и соучредитель ГК «Чистая линия» Армен Бениаминов встретился в ДК «Яуза» с молодёжью. Беседа прошла в рамках третьего сезона проекта Министерства информации и молодёжной политики Московской области «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ», рассказали в пресс-службе ведомства.
Задать вопросы человеку, который в команде со своими бизнес-партнёрами построил империю мороженого и не только, собрались около 1 тыс. молодых людей из 50 муниципалитетов Московской области.
«Молодость – время открытий, важных решений и выбора пути. Чтобы помочь ребятам, мы приглашаем на встречи экспертов в самых разных областях – журналистов, артистов, бизнесменов, общественных деятелей. Участники могут задать вопросы и понять, куда двигаться дальше. Сегодня в Мытищах прошла третья в этом году встреча проекта «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ». Подмосковная молодёжь поговорила с большим другом Подмосковья Арменом Бениаминовым о том, как выбрать дело жизни, начать карьеру и прийти к успеху», – рассказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Бениаминов рано потерял отца, и взрослеть тоже пришлось рано, чтобы помогать маме. В 15 лет он начал производил хрустальные люстры и при этом был отличником в школе. На встрече говорили и о важном значении образования, изучении азов профессии.
«Если ты ничего не понимаешь в теме, надо сначала вникнуть и разобраться. Хотите заниматься автомойкой – идите и работайте в этой сфере два – три года. Вникайте, понимайте это», – подчеркнул Армен Иосифович.Среди участников паблик-тока было много волонтёров Подмосковья, поэтому прозвучали вопросы про то, как поддержать российских военнослужащих. Сам Бениаминов с начала спецоперации помогает бойцам. В феврале прошлого года бизнесмен привез на передовую квадроциклы и внедорожники. В августе того же года подарил квадроцикл единственной выжившей после атаки ВСУ на эвакуационную бригаду женщине-медику. А с 1 июня 2022 года он неоднократно передавал тысячи порций сладкого лакомства детям Донбасса и Курской области.
Участники паблик-тока задавали много вопросов о процессе производства мороженого, о внедрении в работу искусственного интеллекта, сложно ли руководить большой компанией и как принимать судьбоносные решения.
«Был приятно удивлён, как много ребят собралось. Молодёжь заряжает, у них глаза горят, перед ними открыты все жизненные пути. Такие встречи очень важны. Важно делиться опытом, рассказывать о своих ошибках, удерживать от неверных шагов, где-то посоветовать, где-то направить, особенно в эпоху развитых интернет-технологий, мошеннических схем, когда молодых ребят могут использовать», – отметил Бениаминов.Отдельно спикер поблагодарил волонтёров Подмосковья за их неравнодушие и добрые дела. В завершение паблик-тока он подарил сертификаты на мороженое и книги участниками за лучшие вопросы.