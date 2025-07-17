Около 1 тыс. молодых людей пришли на встречу с бизнесменом Арменом Бениаминовым

17 июля 2025, 20:05

оригинал Фото: Татьяна Товпеко-Першина

Вице-президент и соучредитель ГК «Чистая линия» Армен Бениаминов встретился в ДК «Яуза» с молодёжью. Беседа прошла в рамках третьего сезона проекта Министерства информации и молодёжной политики Московской области «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ», рассказали в пресс-службе ведомства.





Задать вопросы человеку, который в команде со своими бизнес-партнёрами построил империю мороженого и не только, собрались около 1 тыс. молодых людей из 50 муниципалитетов Московской области.

«Молодость – время открытий, важных решений и выбора пути. Чтобы помочь ребятам, мы приглашаем на встречи экспертов в самых разных областях – журналистов, артистов, бизнесменов, общественных деятелей. Участники могут задать вопросы и понять, куда двигаться дальше. Сегодня в Мытищах прошла третья в этом году встреча проекта «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ». Подмосковная молодёжь поговорила с большим другом Подмосковья Арменом Бениаминовым о том, как выбрать дело жизни, начать карьеру и прийти к успеху», – рассказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

«Если ты ничего не понимаешь в теме, надо сначала вникнуть и разобраться. Хотите заниматься автомойкой – идите и работайте в этой сфере два – три года. Вникайте, понимайте это», – подчеркнул Армен Иосифович.

«Был приятно удивлён, как много ребят собралось. Молодёжь заряжает, у них глаза горят, перед ними открыты все жизненные пути. Такие встречи очень важны. Важно делиться опытом, рассказывать о своих ошибках, удерживать от неверных шагов, где-то посоветовать, где-то направить, особенно в эпоху развитых интернет-технологий, мошеннических схем, когда молодых ребят могут использовать», – отметил Бениаминов.