Около 100 школьников приняли участие в зимнем фестивале ГТО в Кашире

27 февраля 2026, 15:52

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Во дворце спорта «Юбилейный» спортклуба «Кашира» имени Н.П. Елисеева провели зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В нём участвовали команды седьмых классов школ городского округа, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.