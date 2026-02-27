Около 100 школьников приняли участие в зимнем фестивале ГТО в Кашире
Во дворце спорта «Юбилейный» спортклуба «Кашира» имени Н.П. Елисеева провели зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В нём участвовали команды седьмых классов школ городского округа, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Комплекс ГТО сдали команды семи школ – всего 98 подростков. Планировался бег на лыжах на два километра, но из-за холодной погоды и недостатка лыжной подготовки этот вид программы пришлось отменить. Вместо этого состоялись соревнования по бегу, прыжкам в длину с места, отжиманиям от пола и наклонам.
На торжественном построении участников приветствовала заместитель директора спортклуба «Кашира» Александра Агапова. Она пожелала ребятам хороших результатов.
