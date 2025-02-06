Более 150 школьников изучают астробиологию на базе Центра «Медикум»

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Более 150 школьников обучаются в Центре дополнительного естественно-научного образования «Медикум» на базе Одинцовского «Десятого лицея». Это ребята, увлечённые биотехнологиями, химией и медициной, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«На занятиях сложные научные концепции объясняют на доступном языке, делая науку живой и интересной. Недавно школьники отправились в виртуальное путешествие на ледяную планету, чтобы выяснить, есть ли жизнь подо льдом. Цифровые микроскопы и VR-оборудование превратили кабинет в симуляционную площадку, позволив юным исследователям открыть для себя мир астробиологии», – рассказали в ведомстве.Школьники изучили на занятиях по цифровой физиологии влияние холодной погоды на сердечно-сосудистую систему человека, провели опыты, исследовали процесс кристаллизации.
«Главная задача занятий – увидеть науку в действии. Мы стремимся сделать её доступной каждому ребёнку, чтобы он мог не только учиться, но и получать удовольствие», – отметил руководитель «Медикум» Дмитрий Карев.В ведомстве добавили, что такой подход не только прививает любовь к науке, но и формирует у детей критическое мышление, навыки исследовательской деятельности.
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