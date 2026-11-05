Росгвардейцы обеспечили порядок в Подмосковье в День народного единства
Нарушений общественного порядка во время празднования Дня народного единства в Подмосковье допущено не было благодаря слаженной работе правоохранителей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
4 ноября подмосковные росгвардейцы вместе с коллегами из других силовых структур обеспечили в регионе правопорядок и общественную безопасность.
«Под усиленный контроль взяли более 50 площадей, парков и скверов, где по традиции прошли массовые гуляния и концертные программы. Одной из главных площадок празднования стала «Live Арена» – там выступала популярная певица Пелагея. Безопасность гостей и участников мероприятия обеспечивали сотрудники ОМОН «Пересвет» и вневедомственной охраны», – рассказали в пресс-службе.Там добавили, что для оперативного реагирования на возможные происшествия экипажи групп задержания были максимально приближены к местам массового пребывания граждан.
Правоохранителей ориентировали на повышенное внимание и бдительность, выявление подозрительных предметов, обеспечение комфортного и безопасного пребывания людей в общественных местах.