Росгвардейцы обеспечили порядок в Подмосковье в День народного единства

05 ноября 2026, 22:25

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Нарушений общественного порядка во время празднования Дня народного единства в Подмосковье допущено не было благодаря слаженной работе правоохранителей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





4 ноября подмосковные росгвардейцы вместе с коллегами из других силовых структур обеспечили в регионе правопорядок и общественную безопасность.

«Под усиленный контроль взяли более 50 площадей, парков и скверов, где по традиции прошли массовые гуляния и концертные программы. Одной из главных площадок празднования стала «Live Арена» – там выступала популярная певица Пелагея. Безопасность гостей и участников мероприятия обеспечивали сотрудники ОМОН «Пересвет» и вневедомственной охраны», – рассказали в пресс-службе.