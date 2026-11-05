Проект подмосковного градостроительного института выиграл международный конкурс

05 ноября 2026, 22:06

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Подведомственное учреждение Мособлархитектуры «НИиПИ градостроительства» победило на XI Международном профессиональном конкурсе Национального объединения изыскателей и проектировщиков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





«НИиПИ» отметили в номинации «Лучший проект объектов градостроительства».



Это один из самых престижных отраслевых конкурсов. Торжественная церемония награждения прошла в Москве.

«НИиПИ градостроительства» представил на конкурс документацию по планировке территории для возведения пешеходного моста через озеро Чёрное в парке «Дружба» в Люберцах. Жюри оценило комплексный подход и высокое качество проработки инженерных решений. При разработке проекта градостроители предусмотрели сопутствующую инфраструктуру: закрытую систему ливневой канализации, локальные очистные сооружения, линии наружного освещения и велодорожки», – рассказала министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.