Проект подмосковного градостроительного института выиграл международный конкурс
Подведомственное учреждение Мособлархитектуры «НИиПИ градостроительства» победило на XI Международном профессиональном конкурсе Национального объединения изыскателей и проектировщиков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«НИиПИ» отметили в номинации «Лучший проект объектов градостроительства».
Это один из самых престижных отраслевых конкурсов. Торжественная церемония награждения прошла в Москве.
«НИиПИ градостроительства» представил на конкурс документацию по планировке территории для возведения пешеходного моста через озеро Чёрное в парке «Дружба» в Люберцах. Жюри оценило комплексный подход и высокое качество проработки инженерных решений. При разработке проекта градостроители предусмотрели сопутствующую инфраструктуру: закрытую систему ливневой канализации, локальные очистные сооружения, линии наружного освещения и велодорожки», – рассказала министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.Проект уже реализован – мост сдали в эксплуатацию год назад. Он стал частью парка «Дружба». Протяжённость сооружения составила 512 метров, длинна велодорожек – 468 метров. Пропускная способность достигает 1600 пешеходов в час.
Мост связал два жилых района подмосковных Люберец и московской Некрасовки. Благодаря этому путь к станции метро «Некрасовка» стал для жителей Люберец на 15 минут быстрее. Сам парк разбили на ранее заброшенной территории вокруг озера Чёрное между Москвой и Подмосковьем.
Конкурс НОПРИЗ проводится с 2013 года. Работы оценивают в девяти номинациях. В этом на конкурс подали 133 заявки от 70 компании из четырёх стран.