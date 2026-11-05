Воскресенская тяжелоатлетка Нахова взяла две медали чемпионата мира среди слепых
Ольга Нахова из Воскресенска завоевала две награды на чемпионате мира по пауэрлифтингу среди слепых в Стамбуле. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Нахова представляет Воскресенский спортивный клуб инвалидов «Лидер».
Она поднялась на высшую ступень пьедестала в жиме в весовой категории до 56 килограммов, завоевав золотую медаль с результатом 65 килограммов. В классическом троеборье Ольга стала серебряным призёром с суммой 275 килограммов.
Чемпионат проходит в Стамбуле с 28 октября по 7 ноября. В соревнованиях участвуют 58 спортсменов из девяти стран – России, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Украины, Турции, Чехии, Ливии и Венесуэлы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв неоднократно подчёркивал, что развитие адаптивного спорта и создание доступной среды для людей с инвалидностью – одно из приоритетных направлений работы в регионе.
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