Воскресенская тяжелоатлетка Нахова взяла две медали чемпионата мира среди слепых

05 ноября 2026, 22:50

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Ольга Нахова из Воскресенска завоевала две награды на чемпионате мира по пауэрлифтингу среди слепых в Стамбуле. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.