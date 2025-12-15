От фронта к госуправлению — в регионе реализуют программу «Герои Подмосковья»

15 декабря 2025, 23:32

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Московской области реализуют образовательную программу «Герои Подмосковья» — региональное продолжение федерального проекта «Время Героев», который запустили по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина.





Программа помогает участникам специальной военной операции получить новые знания, развить управленческие навыки и построить карьеру в органах власти и государственных компаниях.



Главная цель проекта — подготовить сильные, компетентные кадры из числа участников СВО, которые готовы работать в системе государственного и муниципального управления, а также в крупных организациях с госучастием.



Обучение — 12 месяцев. Оно бесплатно для всех, кто успешно прошёл конкурсный отбор. Программа включает четыре очно-заочных модуля и стажировки — в том числе в органах власти и муниципалитетах Подмосковья. На протяжении всего обучения участников сопровождают опытные наставники.



Один из участников проекта, майор запаса Дмитрий Воробьев, советует тем, кто только задумывается об участии, не откладывать решение.



«Самый простой совет тем, кто думает, идти ли на проект: не попробуешь — не узнаешь. Естественно, пока сомневаешься и сидишь — ничего не сделаешь. Нужно попытаться, попробовать, узнать. Может быть, что-то получится. А чтобы получилось, в первую очередь нужно желание. Если есть желание, будет и все остальное», — сказал Воробьев.