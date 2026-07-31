Около 11 000 жителей Подмосковья обратились к медикам с укусами клещей

31 июля 2026, 22:57

оригинал Фото: istockphoto / Elena Perova

В Московской области по состоянию на 29 июля зафиксировано около 11 000 обращений за медицинской помощью с укусами клещей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Подмосковью.





Там подчеркнули, что этот показатель ниже средних многолетних значений. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в регионе не зарегистрировано.

«Вакцинированы против клещевого энцефалита более 25 000 человек, в том числе свыше 9000 детей. Для профилактики прививают отъезжающих в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту места, а также лиц из профессиональных групп риска. Акарицидные обработки проведены на площади более 5500 гектаров, в том числе в летних оздоровительных учреждениях на площади 2000 гектаров», – отметили в ведомстве.

«Одежда должна быть закрытой, светлой, чтобы легче заметить клеща, с длинными рукавами. Брюки лучше заправить в носки, а на голову надеть головной убор. Репелленты – отпугивающие средства – наносятся на кожу, но их эффективности против клещей недостаточно. А вот убивающие средства акарициды вполне эффективны. Их можно наносить только на одежду», – отметили в управлении.