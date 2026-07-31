В Московский областной медколледж уже подали заявления свыше 16 000 абитуриентов
Московский областной медицинский колледж уже принял более 16 000 заявлений на поступление. Такими данными поделились в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Приёмная кампания в учебном заведении стартовала 20 июня. Абитуриенты могут подать документы на поступление как очно, так и дистанционно – на портале госуслуг. «Интерес к медицинским специальностям растёт, поэтому мы каждый год расширяем приём на бюджетные места в Московском областном медколледже. В этом году дополнительно создали 200 мест. С начала приёмной кампании абитуриенты подали уже более 16 200 заявлений, в том числе 10 700 – на бюджетную форму обучения», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Приёмная кампания продлится до 10-15 августа. Всё зависит от специальности и формы обучения.