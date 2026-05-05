Около 120 активистов подмосковных студотрядов готовятся к трудовому сезону

Около 120 активистов подмосковных студотрядов готовятся к трудовому сезонуВ Солнечногорске стартовала Школа командного состава студенческих отрядов Подмосковья «Связаны делом». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодёжной политики Московской области, которое выступило организатором мероприятия.
Образовательный интенсив пройдёт с 5 по 7 мая, он объединил 120 студентов вузов и колледжей региона. Это командиры, комиссары, мастера, представители пресс-служб отрядов, активистов образовательных организаций. Все они прошли конкурсный отбор.
«Сегодня движение студенческих отрядов Московской области объединяет более 7 000 участников по девяти направлениям. Ребята работают вожатыми в детских лагерях, трудятся на всероссийских стройках, обеспечивают сервис в гостиничных комплексах, заняты в сельском хозяйстве, на производстве, в медучреждениях, работают проводниками пассажирских вагонов», – рассказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Отдельно развиваются трудовые отряды подростков и специализированные волонтёрские проекты.
«Скоро начнётся трудовой семестр – время реальной работы. В рамках нашей школы они научатся распределять задачи внутри коллектива, планировать работу смен, вести отчётность, выстраивать графики, контролировать соблюдение норм охраны труда. Комиссары освоят инструменты мотивации и профилактики конфликтов, а представители пресс-служб – освещение деятельности отряда», – добавила Швелидзе.Темы занятий охватывают широкий круг профессиональных задач. Это лидерство, безопасность труда, взаимодействие с учебными заведениями, формирование бренда отряда и система внутренних показателей.
Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».