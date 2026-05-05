На предварительное голосование единороссов в Подмосковье регистрируют много молодёжи

05 мая 2026, 18:48

оригинал Фото: пресс-служба отделения «Единой России» в МО

В Подмосковье продолжается выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России». Особенность сезона – рекордное число молодых участников. Каждый пятый кандидат – в возрасте до 35 лет, сообщили в пресс-службе отделения партии в Московской области.





Регистрация участников должна была завершиться 30 апреля, однако её продлили до 14 мая. Это сделано из-за большого числа желающих принять участие в отборе.



Среди выдвиженцев от молодёжи – руководитель аппарата «Молодой Гвардии» Подмосковья Егор Балакшин. Он планирует избираться в Мособлдуму и продвигать молодёжные инициативы.



Ещё один участник предварительного голосования – руководитель МГЕР в Ступине Алексей Горбачёв. Он возглавляет центр «Ореон», где разрабатывают и внедряют оздоровительные технологии.

«У меня достаточный опыт общественно-политической деятельности, работы с молодёжью и детьми. Я понимаю, как работать с научной составляющей. Хочу использовать свой опыт и в качестве депутата», – пояснил Горбачёв.

«У всех ребят есть конкретные инициативы по тому, как и куда должна двигаться молодёжная политика в Московской области, какие должны появляться возможности для молодых людей в плане трудоустройства и самореализации», – сказала руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в Московской области Диана Алумянц.

