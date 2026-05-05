На предварительное голосование единороссов в Подмосковье регистрируют много молодёжи
В Подмосковье продолжается выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России». Особенность сезона – рекордное число молодых участников. Каждый пятый кандидат – в возрасте до 35 лет, сообщили в пресс-службе отделения партии в Московской области.
Регистрация участников должна была завершиться 30 апреля, однако её продлили до 14 мая. Это сделано из-за большого числа желающих принять участие в отборе.
Среди выдвиженцев от молодёжи – руководитель аппарата «Молодой Гвардии» Подмосковья Егор Балакшин. Он планирует избираться в Мособлдуму и продвигать молодёжные инициативы.
Ещё один участник предварительного голосования – руководитель МГЕР в Ступине Алексей Горбачёв. Он возглавляет центр «Ореон», где разрабатывают и внедряют оздоровительные технологии.
«У меня достаточный опыт общественно-политической деятельности, работы с молодёжью и детьми. Я понимаю, как работать с научной составляющей. Хочу использовать свой опыт и в качестве депутата», – пояснил Горбачёв.
Во внутрипартийном отборе участвует и исполняющая обязанности руководителя Раменского отделения «Молодой Гвардии» 22-летняя Елизавета Шахнина. Она планирует баллотироваться в Мособлдуму, чтобы на законодательном уровне развивать возможности массового спорта, волонтёрства и адресной помощи пожилым людям.
У каждого кандидата от молодёжи есть что предложить избирателям.
«У всех ребят есть конкретные инициативы по тому, как и куда должна двигаться молодёжная политика в Московской области, какие должны появляться возможности для молодых людей в плане трудоустройства и самореализации», – сказала руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в Московской области Диана Алумянц.
Выборы в Госдуму, Мособлдуму и муниципальные советы состоятся Подмосковье в сентябре. Жители определят, кто из кандидатов представит на них партию.
Предварительное голосование «Единой России» будет проходить на сайте с 25 по 31 мая с верификацией через портал госуслуг. Зарегистрироваться в качестве избирателя можно до 29 мая.
Всего по России документы на предварительное голосование уже подали свыше четырёх тысяч кандидатов, более 880 из них – в Подмосковье.
Активно регистрируются на предварительное голосование и избиратели. О желании принять участие в процедуре заявили уже 475 000 жителей. Это около 8% избирателей региона.