Около 2 000 новых бункеров для отходов разместят в Подмосковье в 2025 году

29 декабря 2025, 17:18

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Московская область продолжает обновлять инфраструктуру для сбора крупногабаритных отходов. В 2025 году в регионе уже закупили 1 615 новых бункеров. Их распределили между региональными операторами с учётом потребностей территорий. Об этом сообщили в Минчистоты Московской области.





Больше всего новых ёмкостей получил «Рузский региональный оператор» — 401 бункер. «ЭкоЛайн-Воскресенск» получил 392 единицы, «Каширский региональный оператор» — 388, «ЭкоПромСервис» — 196, «Сергиево-Посадский региональный оператор» — 128, «Хартия» — 110 бункеров.



В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подчеркнули, что работу ведут планово и системно.



«Ежегодно мы проводим системную работу по обновлению контейнерного парка и инфраструктуры для сбора ТКО. В этом году суммарно закупили порядка 2 тыс. новых бункеров. До конца года в 23 муниципалитета будет поставлено ещё 400. Места установки новых емкостей распределяются в зависимости от сезонной нагрузки на адреса», — отметил министр Игорь Даниленко.