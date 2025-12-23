«Умные» автомобили выявили более 1 500 нарушений во дворах Подмосковья
С августа по декабрь 2025 года в Подмосковье «умные» автомобили выявили более 1 500 нарушений во дворах и общественных пространствах. Мобильные комплексы фиксировали проблемы во время регулярных объездов территорий. Об этом сообщили в Минчистоты Московской области.
Общая сумма штрафов составила около 15 млн рублей. «Умные» автомобили фиксируют несанкционированный сброс отходов, акты вандализма, повреждения уличного освещения, нарушения содержания контейнерных площадок для ТКО, складирование стройматериалов, разрушение бордюров и асфальта.
Всего специалисты возбудили 1 582 дела. Основными нарушителями стали юридические лица — 1 326 случаев. В 929 ситуациях ограничились предупреждениями, ещё в 626 случаях — возбудили административные дела.
Чаще всего инспекторы выявляли нарушения правил благоустройства — 801 случай. В числе распространённых проблем — неуборка снега и наледи (291 дело), ненадлежащее состояние фасадов (164), стихийный сброс отходов (143) и повторные нарушения при размещении мусора (121).
Больше всего протоколов составили в Ленинском округе — 184 случая, Одинцовском — 119, Красногорске — 111, а также в Химках и Подольске — по 94. Самые крупные суммы штрафов аналогично в Ленинском округе — 1,4 млн рублей, Одинцовском — 1,3 млн, Красногорске — 1 млн, Химках — 890 000 рублей и Лобне — 695 000 рублей.
