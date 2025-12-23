«Умные» автомобили выявили более 1 500 нарушений во дворах Подмосковья

23 декабря 2025, 14:58

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

С августа по декабрь 2025 года в Подмосковье «умные» автомобили выявили более 1 500 нарушений во дворах и общественных пространствах. Мобильные комплексы фиксировали проблемы во время регулярных объездов территорий. Об этом сообщили в Минчистоты Московской области.