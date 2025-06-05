Семейный фестиваль «Цитрус» в Пушкине собрал более 2 тысяч зрителей
Семейный спортивный фестиваль «Цитрус» состоялся Центральном парке подмосковного Пушкина, его посетили более 2 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Фестиваль «Цитрус» проходит в Пушкине уже во второй раз. В этом году в рамках фестиваля было открыто 60 тематических площадок и активностей, зрители увидели 55 творческих номеров и познакомились с 40 спортивными, культурными и бьюти-сообществами округа», — говорится в сообщении.Фестиваль организовало сообщество «Творческие многодетные семьи» при участии «ВелоПушкино».
«Если коротко, то «Цитрус» — это про семью, про любовь, про детей. Про всё, что ценно для каждого из нас. В этом году праздник получился очень лёгким и ярким, как всё, к чему прикладывают свои золотые руки, добрые сердца и безупречный вкус творческие многодетные мамы Пушкинского», — сказала уполномоченный главы округа Нина Ушакова.Успех, с которым прошёл фестиваль, показал, что это мероприятие должно стать ежегодным.