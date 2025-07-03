Производитель порошковых покрытий расширит мощности в Подмосковье

03 июля 2025, 16:06

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания «Теста» за счёт привлечения льготного займа расширит производство порошковых покрытий в Истринском городском округе. Она получила поддержку по совместной программе фондов развития промышленности России и Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.







«Инвестиции в расширение производства превышают 42 млн рублей. Инвестиционный проект получил поддержку по совместной программе федерального и регионального фондов развития промышленности «Проекты развития». Сумма льготного займа составила без малого 33 млн рублей. Расширение производства позволит создать 20 рабочих мест. Проект запустят в будущем году», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.