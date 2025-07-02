В Подольске при поддержке региона запустят производство промышленной упаковки
В Московской области создадут производство контейнеров для промышленных грузов. Поддержку Фонда развития промышленности в рамках реализации инвестпроекта получила компания «Еврокуб». Инвестор откроет предприятие в городском округе Подольск, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Компания инвестирует более 820 млн рублей в запуск производства контейнеров для перевозки промышленных грузов. 80 млн рублей из этой суммы инвестор получил в виде займа подмосковного ФРП по льготной ставке. Производство стартует уже в следующем году. На предприятии создадут более 50 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.Инвестор будет производить IBC-контейнеры на деревянном поддоне. Это упаковка представляет собой кубическую ёмкость. Она предназначена для перевозки и хранения жидкостей, сыпучих материалов, химикатов и продуктов. На подмосковном предприятии ежегодно можно будет выпускать свыше 35 тыс. таких контейнеров.