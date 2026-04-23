В Подмосковье в канун Диктанта Победы устроили автопробег 30 ретромобилей

23 апреля 2026, 20:19

оригинал Фото: пресс-служба отделения «Единой России» в МО

В Московской области состоялся организованный «Единой Россией». Автопробег Победы. Более 30 ретроавтомобилей проехали по улицам Черноголовки, Лосино-Петровского и Фрязина.





Мероприятие провели в преддверии Диктанта Победы, который проведут по всей стране в пятницу.

«Участники стартовали у Государственного военно-технического музея в Черноголовке и финишировал возле Центрального музея Военно-воздушных сил в Монине. Когда проходишь этот путь, по-другому воспринимаешь масштаб событий и цену Победы. Особенно важно, что в акции участвуют семьи наших бойцов, молодёжь, жители. Это делает её живой и настоящей. Память здесь не формальная, она идёт через личное участие и отношение каждого», – отметил секретарь местного отделения партии, глава Щёлкова Андрей Булгаков.

«Эта «Волга» появилась ещё до начала спецоперации и с тех пор участвовала в гуманитарных миссиях по всей стране, ни разу не подвела. Для меня участие в автопробеге – это память о подвигах наших дедов и поддержка ребят, которые сегодня выполняют задачи», – сказал Товаренко.

