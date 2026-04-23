В Подмосковье в канун Диктанта Победы устроили автопробег 30 ретромобилей
В Московской области состоялся организованный «Единой Россией». Автопробег Победы. Более 30 ретроавтомобилей проехали по улицам Черноголовки, Лосино-Петровского и Фрязина.
Мероприятие провели в преддверии Диктанта Победы, который проведут по всей стране в пятницу.
«Участники стартовали у Государственного военно-технического музея в Черноголовке и финишировал возле Центрального музея Военно-воздушных сил в Монине. Когда проходишь этот путь, по-другому воспринимаешь масштаб событий и цену Победы. Особенно важно, что в акции участвуют семьи наших бойцов, молодёжь, жители. Это делает её живой и настоящей. Память здесь не формальная, она идёт через личное участие и отношение каждого», – отметил секретарь местного отделения партии, глава Щёлкова Андрей Булгаков.На маршруте колонну встречали жители. Атмосферу дополняли песни военных лет. В колонне проехали культовая «Победа» и «Москвич», а также знаменитая «Волга», к которой у руководителя Ассоциации ветеранов СВО во Фрязине Александра Товаренко особое отношение.
«Эта «Волга» появилась ещё до начала спецоперации и с тех пор участвовала в гуманитарных миссиях по всей стране, ни разу не подвела. Для меня участие в автопробеге – это память о подвигах наших дедов и поддержка ребят, которые сегодня выполняют задачи», – сказал Товаренко.
В этом году «Единая Россия» проведёт «Диктант Победы» в восьмой раз. Проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны можно будет на сайте диктантпобеды.рф и на одной из 1400 подмосковных оффлайн-площадок.
Исторический тест будет посвящён 130-летию со дня рождения Маршала Победы Георгия Жукова, а часть вопросов – битве за Москву.
В прошлом году диктант написали около 70 000 жителей Подмосковья.