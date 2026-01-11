Около 300 добровольцев вышли на улицы Сергиева Посада после сильного снега

11 января 2026, 11:20

оригинал Фото: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г. о.

В Сергиевом Посаде более 300 добровольцев откликнулись на призыв принять участие в работах после сильного снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Люди вышли на улицы освободить от снега детские площадки, пешеходные дорожки и тротуары на второстепенных улицах, куда дворники смогли бы добраться лишь спустя долгое время.

«Детсады, школы, дома культуры тоже освобождаем от снежного плена. Скоро начнутся будни. Важно, чтобы в понедельник все смогли комфортно добраться по делам», – сказала глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова.