Около 300 добровольцев вышли на улицы Сергиева Посада после сильного снега
В Сергиевом Посаде более 300 добровольцев откликнулись на призыв принять участие в работах после сильного снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Люди вышли на улицы освободить от снега детские площадки, пешеходные дорожки и тротуары на второстепенных улицах, куда дворники смогли бы добраться лишь спустя долгое время.
«Детсады, школы, дома культуры тоже освобождаем от снежного плена. Скоро начнутся будни. Важно, чтобы в понедельник все смогли комфортно добраться по делам», – сказала глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова.
Холл администрации стал штабом подготовки к акции. Туда пришли представители руководства и подведомственных учреждений, волонтёры молодёжных организаций. Их распределили по наиболее проблемным территориям.
Поддержали инициативу и местные жители. Управляющие компании тоже присоединились к работе, выделив сотрудников для уборки навесных конструкций.
Как отметили в администрации, акция прошла организованно и эффективно. Горожане продемонстрировали сплочённость и ответственность.